Футбольные клубы Италии не имеют права проводить тренировки до 18 мая

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что футбольные клубы страны не могут возобновить тренировки до 18 мая.
Читаю странные вещи, но ничего не изменилось по сравнению с тем, что я всегда говорил о футболе: тренировки команд не начнутся до 18 мая, а о возобновлении чемпионата мы пока не говорим, — написал Спадафора на своей странице в Facebook.
Ранее итальянский футбольный клуб «Рома» заявил, что возобновит тренировочный процесс после 4 мая. К тренировкам также приступят футболисты «Лацио», «Наполи», «Болоньи», «Пармы», «Сассуоло» и «Фиорентины», писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники