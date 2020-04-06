Футболисты «Зенита» согласились урезать зарплаты на время карантина

https://static.news.ru/photo/afd5784c-7806-11ea-a9ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Игроки и руководство футбольного клуба «Зенит» договорились о снижении зарплат до возобновления сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Гонорары футболистов снизили на 50%.

Это договоренность со всеми игроками, переговоры закончились, — цитирует ТАСС гендиректора петербургского клуба Александра Медведева.

По информации издания, на аналогичные условия уже перешли «Динамо», «Спартак», ЦСКА и «Уфа», которые приостановили совместные тренировки игроков из-за коронавируса.

Как писал NEWS.ru, РПЛ ушла на вынужденный перерыв в середине марта. «Зенит» лидировал с 50 очками за восемь туров до конца первенства .

В России число заболевших COVID-19 превысило 6,3 тысячи человек к 6 апреля. Только за минувшие сутки медики выявили 954 пациента с коронавирусной инфекцией. Начавшиеся 28 марта каникулы, введёные чтобы снизить контакты между людьми, продлены до конца апреля.