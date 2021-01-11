Футболист в 53 года подписал контракт с профессиональным клубом

https://static.news.ru/photo/8d6942f6-5457-11eb-8045-fa163e074e61_660.jpg Кадзуёси Миура Фото: Itaru Chiba/AFLO/Global Look Press

Японский нападающий «Йокогамы» Кадзуёси Миура продлил профессиональный контракт с клубом на один сезон. Спортсмен по прозвищу Король Кадзу, которому 26 февраля исполнится 54 года, остаётся самым возрастным нападающим в профессиональном футболе.

Об этом сообщает NHK World.

Король Кадзу вошёл в историю 23 сентября 2020 года, когда стал самым возрастным участником профессионального футбольного матча. Миура вышел на поле в игре «Йокогамы» против «Кавасаки Фронтале» и провёл на поле 53 минуты.

Своё желание продолжать выступления на высоком уровне возрастной форвард объяснил пандемией коронавируса. По его словам, сложившаяся ситуация позволила ему снова получать радость от футбола.

Выступать на профессиональном уровне Миура начал в 1986 году. Он поиграл в Бразилии и Европе, хотя основную часть карьеры провёл в Японии. За национальную сборную Король Кадзу сыграл 89 матчей, забив в них 55 голов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду повторил абсолютный мировой рекорд по голам за карьеру. Мяч в ворота «Сассуоло» стал для спортсмена 759-м. До этого звание абсолютного рекордсмена по забитым мячам в профессиональных матчах единолично удерживал знаменитый в прошлом австрийский и чехословацкий форвард Йозеф Бицан. Он забил свои 759 голов с период с 1931 по 1955 год.