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Бывший полузащитник «Локомотива» футболист Дмитрий Тарасов рассказал о проблемах в новой семье. По его словам, его новая супруга Анастасия Костенко частенько устраивает ему сцены ревности. Поводом для них становятся публикации в российской прессе.

Недавно жена с дочкой уезжала к родителям, пока я был на реабилитации. Люди как-то про это узнали, и ей пошли сообщения с посылом, что я гуляю. Моя молодая жена начинает задавать мне ненужные вопросы. Я ей говорю, что это полный бред, не надо такое слушать, — рассказал он в беседе со « СтарХитом ».

По признанию Тарасова, из-за того, чтобы не ссориться с женой, ему пришлось отказаться от общения с давними подругами. Однако, как считает футболист, это стоит того, ведь Костенко поддерживает его в трудную минуту и помогает пережить нелёгкий период в карьере.

Ранее Тарасов отреагировал на арест счетов из-за неуплаты более восьми миллионов рублей алиментов бывшей жене. Он назвал чушью информацию о том, что он намеренно скрывается от судебных приставов. По словам спортсмена, он был на реабилитации и физически не мог сделать перевод, писал News.ru.