Футболист Широков приговорён к обязательным работам за избиение арбитра  

https://static.news.ru/photo/f3fde97c-46ab-11eb-9199-fa163e074e61_660.jpg Роман Широков Фото: shirokovrn/instagram.com

Мировой суд Сокольнического района Москвы приговорил бывшего игрока сборной России по футболу Романа Широкова к 100 часам обязательных работ по делу об избиении арбитра Никиты Данченкова во время матча непрофессиональных команд.

Назначить ему наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов, — цитирует ТАСС оглашение приговора.

Также спортсмен будет обязан выплатить пострадавшему 100 тысяч рублей по гражданскому иску потерпевшего. Данченков в своём иске просил о компенсации в размере полумиллиона рублей.

Во время футбольного матча любительских команд на стадионе академии «Спартака» 10 августа Широков напал на арбитра, который показал ему красную карточку за оскорбления. Матч проходил в рамках непрофессионального турнира «Российская Меди-Лига», Роман Широков играл за команду телеканала «Матч ТВ».

Позже футболист извинился за избиение судьи на своей странице в Instagram. Позже Широков заявлял, что между ним и арбитром Никитой Данченковым произошёл конфликт и последний якобы спровоцировал футболиста. Арбитр со своей стороны утверждал, что Широкова задели его профессиональные замечания по игре и никаких оскорблений с его стороны не было.

NEWS.ru писал, что Роман Широков в суде признал вину в избиении Никиты Данченкова.