Широков в суде признал вину в избиении арбитра Данченкова

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Футболист Роман Широков в ходе судебного заседания признал вину в избиении арбитра Никиты Данченкова. Бывший игрок сборной России по футболу также пообещал дать показания после предоставления доказательств стороной обвинения, следует из сообщения пресс-службы Преображенского районного суда Москвы.

В ходе заседания государственным обвинителем было изложено обвинение Широкову, подсудимый свою вину признал, — говорится в сообщении, которое передаёт RNS.

Также сообщается, что в ходе заседания суда был допрошен Никита Данченков. По его словам, во время нападения Широков не хотел останавливаться. Арбитр также заверил, что примирение сторон невозможно, у него нет финансовых претензий к футболисту.

В конечном итоге судебное заседание перенесли на 11 декабря.

Инцидент произошёл в августе 2020 года во время любительского футбольного матча. Широков напал на арбитра Никиту Данченкова после того, как тот показал ему красную карточку. Футболист ударил его сначала в лицо, а когда тот упал — ногой. В итоге пострадавшему было наложено несколько швов. Позднее Широков в соцсетях принёс арбитру извинения.

Ранее NEWS.ru писал, что Данченков рассказал об августовском инциденте со спортсменом, последствиях удара и о том, при каком условии он готов пожать руку своему обидчику.

По словам судьи, экс-хавбек во время игры, закончившейся избиением, пребывал в странном настроении.