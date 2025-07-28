Футболист «Металлиста 1925» сбежал с Украины Украинский клуб «Металлист 1925» сообщил о побеге футболиста Сидорова из страны

Нападающий харьковской футбольной команды «Металлист 1925» Алексей Сидоров уехал с Украины и не вернулся в расположение, говорится в заявлении клуба. По его данным, Сидоров отправился на заграничные сборы и присоединился к тренировкам команды среди игроков до 19 лет.

Через некоторое время футболист перестал посещать тренировки, и недавно появилась информация, что игрок Алексей Сидоров без ведома нашего клуба покинул территорию Украины, — говорится в сообщении.

Клуб связался с представителями футболиста. Они подтвердили, что Сидоров покинул пределы Украины, сам футболист сослался на семейные обстоятельства. Где находится Сидоров в настоящее время и как он пересек границу, клубу неизвестно. Команда начала внутреннее расследование.

Сидорову 24 года. Он провел в составе «Металлурга 1925» 41 матч и забил три гола. Кроме того, футболист провел девять матчей за «Колос» и отличился два раза.

Ранее Международная федерация гимнастики официально одобрила переход 21-летнего украинского гимнаста Ильи Ковтуна в сборную Хорватии. Решение о смене спортивного гражданства было принято 9–10 июля на заседании исполнительного комитета организации в Лозанне.