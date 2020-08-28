Футболист «Локомотива» Баринов перенёс операцию на колене

https://static.news.ru/photo/4b35066c-e932-11ea-aba4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футболист московского «Локомотива» Дмитрий Баринов перенёс операцию на крестообразной связке колена. Операция проходила в одной из клиник Рима.

Об этом сообщила пресс-служба красно-зеленых в Instagram. Как сообщается в соцсети, игрока выпишут из клиники через несколько дней, затем он начнёт первый этап реабилитации в итальянской столице, после чего вернётся в расположение команды.

Баринов получил травму во время матча с московским «Спартаком» (1:2) четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На 16-й минуте встречи футболист упал на газон, схватившись за колено. Самостоятельно покинуть поле он уже не смог и его увезли на электрокаре.

В матче 5-го тура РПЛ «Локомотив» дома проиграл грозненскому «Ахмату» со счётом 2:3. Следующий матч столичный клуб проведёт с петербургским «Зенитом» 30 августа.

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко не сыграет за сборную России по футболу в предстоящем матче Лиги наций с Сербией. Футболист получил травму задней поверхности бедра в матче пятого тура Российской премьер-лиги с «Химками» (1:1). Из-за травмы футболист пропустит предстоящую встречу национальной команды России в Лиге наций с Сербией 3 сентября в Москве.