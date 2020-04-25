Футболиста брестского «Динамо» отстранили на 5 игр из-за конфликта с судьёй

https://static.news.ru/photo/f48d4be4-86df-11ea-b8a1-fa163e074e61_660.jpg Евгений Хачериди Фото: dynamobrest/vk.com

Защитника брестского футбольного клуба «Динамо» Евгения Хачериди дисквалифицировали на пять матчей чемпионата Белоруссии из-за конфликта с судьёй.

Помимо этого, дисквалификацию на три игры получил массажист «Динамо» Сергей Лапицкий, сообщает пресс-служба контрольно-дисциплинарного комитета Белорусской федерации футбола.

После матча пятого тура национального чемпионата между «Витебском» и «Динамо» (1:0) в подтрибунном помещении Хачериди пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова. В протоколе встречи также отмечено, что Лапицкий оскорблял судью и угрожал ему физической расправой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Гуренко покинул пост главного тренера минского футбольного клуба «Динамо». Контракт был расторгнут по соглашению сторон. Новым наставником команды стал белорусский специалист Леонид Кучук.