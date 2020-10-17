Форвард «Монако» Климов стал игроком «Рубина»

https://static.news.ru/photo/2092ce46-1077-11eb-aee5-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/ruslegioners

19-летний российский футболист Кирилл Климов перешёл из молодёжной команды «Монако» из одноимённого княжества в казанский «Рубин». Об этом заявили в пресс-службе «Монако».

Детали сделки неизвестны. По данным transfermarkt.com, стоимость Климова оценивается в €150 тысяч.

Футболист является выпускником академии «Локомотива». В январе 2019 года он перешёл в команду «Серкль Брюгге», а в августе того же года стал игроком молодёжной команды «Монако».

LâAS Monaco annonce le dÃ©part de Kirill Klimov. L'attaquant russe s'est engagÃ© en faveur du Rubin Kazan. https://t.co/tL1Wj8Ru7g — AS Monaco (@AS_Monaco) October 17, 2020

NEWS.ru писал, что бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гильермо Варела, выступающий за «Копенгаген», стал игроком московского «Динамо». Соглашение подписано до конца текущего сезона.

Ранее норвежский защитник Хайтам Алеесами перешёл из французского клуба «Амьен» в «Ростов». Его контракт также подписан до конца текущего сезона с возможностью продления.