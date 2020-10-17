Форвард «Монако» Климов стал игроком «Рубина»

19-летний российский футболист Кирилл Климов перешёл из молодёжной команды «Монако» из одноимённого княжества в казанский «Рубин». Об этом заявили в пресс-службе «Монако».
Детали сделки неизвестны. По данным transfermarkt.com, стоимость Климова
Футболист является выпускником академии «Локомотива». В январе 2019 года он перешёл в команду «Серкль Брюгге», а в августе того же года стал игроком молодёжной команды «Монако».
LâAS Monaco annonce le dÃ©part de Kirill Klimov. L'attaquant russe s'est engagÃ© en faveur du Rubin Kazan.— AS Monaco (@AS_Monaco)
https://t.co/tL1Wj8Ru7g October 17, 2020
NEWS.ru писал, что бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гильермо Варела, выступающий за «Копенгаген», стал игроком московского «Динамо». Соглашение подписано до конца текущего сезона.
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