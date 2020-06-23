ФК «Тамбов» возвращался из Уфы рейсом, полным других пассажиров

https://static.news.ru/photo/5bc63ef6-b552-11ea-b385-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-tambov.ru

Футбольный клуб «Тамбов» возвращался из Уфы с матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) регулярным рейсом, который был заполнен другими пассажирами.

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков отметил, что это был стандартный самолет в шесть рядов, где все сидели, как обычно, и дистанция не соблюдалась. В самолёте было 35 членов команды, а остальные — обычные пассажиры.

Биток. Полный самолёт. Но у нас есть другой выбор? Сегодня будем делать тесты. Посмотрим. Результаты придут на следующий день, — цитирует Худякова «РБ-Спорт».

В регламенте РПЛ рекомендуется перемещаться чартерными рейсами.

NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Уфа» со счётом 2:1 обыграл «Тамбов» в домашнем матче 23-го тура РПЛ.

Ранее СМИ сообщали, что тест игрока футбольного клуба «Уфа» на коронавирусную инфекцию показал положительный результат, писал NEWS.ru.