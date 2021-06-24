Финские болельщики пересекли границу без тестов на COVID-19

Из-за больших очередей, которые возникли на российско-финляндской границе, футбольных болельщиков из Финляндии стали пускать домой без обязательного тестирования на коронавирус. Об этом сообщает Iltalehti.

Болельщики из Финляндии приезжали в Россию, чтобы поддержать свою сборную на чемпионате Европы по футболу.

По данным источника, на границе случился большой транспортный коллапс. Более сотни автомобилей и автобусов стояло в очереди и нигде не было воды и еды. Из-за сложившейся ситуации было принято решение пропустить людей без тестов на COVID-19. Даже несмотря на то, что на границе уже были выявлены случаи заражения.

Сборная Финляндии выступала в группе В с командами Бельгии, Дании и России. Набрав три очка в групповом этапе она расположилась на третьей строчке, но всё равно не смогли пройти в плей-офф.

Ранее сообщалось, что определились участники 1/8 финала чемпионата мира по футболу.