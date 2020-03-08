https://static.news.ru/photo/431a957a-620d-11ea-9c79-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 в зоне Азиатской конфедерации футбола (AFC), которые должны были пройти в конце марта и начале июня, перенесены на более поздний срок из-за коронавируса.

Решение было принято после переговоров представителей Международной федерации футбола (ФИФА), AFC и национальных федераций. ФИФА и AFC продолжат обсуждения по поводу проведения матчей, которые всё ещё могут быть сыграны в мартовское и июньское окна в международном календаре при взаимном согласии сторон, сообщает пресс-служба ФИФА.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ответный матч полуфинала Кубка Италии между футбольным клубом «Наполи» и миланским «Интером» перенесён из-за распространения коронавируса в стране. Так же был перенесён другой ответный матч полуфинала турнира — между туринским «Ювентусом» и «Миланом», который должен был пройти 4 марта в Турине.