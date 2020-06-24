Фанатам «Спартака» угрожают реальными сроками заключения

https://static.news.ru/photo/985ab810-b60b-11ea-9fca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранительные органы угрожали фанатам московского футбольного клуба «Спартак» и их родным реальными сроками заключениями из-за действий болельщиков при отправлении «красно-белых» на матч в Тулу.

Отмечается, что полиция ссылалась на 213 статью, часть 2 (хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору). Угрозы происходили во время обысков по местам жительства болельщиков «Спартака», сообщает «Спорт-Экспресс».

Силовики возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство» в отношении фанатов. Молодые люди устроили акцию около стадиона «Открытие Арена». Они жгли файеры и перекрыли дорогу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полиция задержала ещё около 20 фанатов «Спартака». Всего по данному делу полиция задержала порядка 60 человек.