«Это кошмар»: английский футболист признался, что он гей

https://static.news.ru/photo/fc67428c-c359-11ea-addb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andy Rowland/imago sportfotodienst/Global Look Press

Британские журналисты получили анонимное письмо от футболиста Английской премьер-лиги, в котором игрок признаётся в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. СМИ опубликовали послание, которое было передано членами организации, борющейся с расизмом и гомофобией в футболе.

Письмо начинается с признания игрока. Он написал, что у него есть что-то, что отличает его от большинства футболистов. Он — гей. По словам спортсмена, про его ориентацию знают только ближайшие друзья и члены семьи. Игрок боится рассказать правду тренеру или товарищам по команде. Это сложно, но он надеется, что когда-нибудь сможет признаться.

Каково жить так? Иногда это просто кошмар. Это все больше и больше влияет на мое психическое здоровье. Я чувствую себя в ловушке, и я боюсь, что раскрытие правды о том, кто я, только усугубит ситуацию, — написал игрок АПЛ.

Футболист поделился, что ему не хватает отношений. Он хотел бы иметь рядом партнёра, но из-за работы уровень доверия к человеку должен быть неимоверно высоким. В настоящее время близости спортсмен избегает.

По мнению футболиста, футбол к каминг-аутам ещё не готов. В спорте для этого должны произойти радикальные изменения. Тогда мужчина почувствует, что готов признаться обществу в своей ориентации. Он напомнил, что представители Ассоциации профессиональных футболистов обещали помочь совершить каминг-аут всем желающим с помощью консультаций. Однако консультации спортсмену не нужны, игрок призывает к работе над осведомлённостью всех — от фанатов до тренеров.

Как отметил аноним, в футболе по-прежнему существует огромное количество предубеждений. Например, когда во время матча кого-то оскорбляют, используя расистские или гомофобные выкрики. В процессе игры спортсмена это не сильно волнует, однако потом мысли о случившемся доходят до него.

Всё может дойти до точки, когда я больше не смогу жить во лжи. В таком случае мой план — завершить карьеру пораньше и признаться. Возможно, я выкидываю несколько лет карьеры, приносящей большой доход. Но нет цены спокойствию. Я не хочу жить так вечно, — цитирует анонимное письмо футболиста таблоид The Sun.

Как ранее передавал NEWS.ru, бывший игрок английского футбольного клуба «Халл Сити» Томас Битти рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Он отметил, что легче сидеть в тишине, однако настоящая задача заключается в том, чтобы высказаться.