После окончания матча 24-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Уфой» (0:0) с журналистами посредством видеосвязи пообщался 36-летний защитник «красно-белых» Андрей Ещенко. NEWS.ru лично засвидетельствовал, что футболист столичного клуба выразил своё мнение не только об игре и сопернике, но и особенностях судейства в матчах других команд РПЛ, а также не стал скрывать своего критического отношения к системе видеопомощи арбитрам (VAR).

«Соперник сегодня „отскочил“ — мы должны были выигрывать»

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— Ввиду дисквалификации Айртона вам пришлось в этом матче играть на левом фланге обороны, хотя ваше основное амплуа — правый защитник. Насколько тяжело было привыкнуть к новой позиции на поле?

— Ничего страшного, что это не родная для меня позиция — тренеры объяснили, что и как делать. Тем более, что ранее когда-то играл слева в обороне, в том числе, и в сборной России. Конечно, не могу сказать, что всё было привычно, но особых проблем не испытал.

— «Уфа» успешно играет со многими фаворитами, в том числе и на выезде, почти не пропуская мячей. Согласны, что и для «Спартака» этот клуб — один из самых неудобных соперников?

— Наверное, эта команда набирает очки потому, что они сразу же отдают инициативу сопернику, садятся в защиту и отбиваются, стараясь на контратаках забить свои голы. Они очень дисциплинированно играют в обороне и ничего не выдумывают. Но в этом матче «Спартак», считаю, во всех компонентах превосходил «Уфу» и должен был выигрывать — у нас было много моментов. А у соперника, по сути — только одна передача с фланга и удар головой. Ну, может быть, в конце игры тоже что-то было у наших ворот. В целом же, повторюсь, мы должны были побеждать, а «Уфа», как принято говорить, «отскочила».

— Как прокомментируете два эпизода в самой концовке встречи, когда сначала арбитр посмотрел VAR и отменил забитый Александром Соболевым мяч, а затем не стал уточнять, на линии ворот или уже за ней голкипер «Уфы» остановил мяч после удара того же Соболева?

— Лучше бы, конечно, мы выиграли, ничего не пересматривая. По поводу первого момента не могу сказать, был там офсайд или нет — не видел видеоповтора. А насчёт того, пересёк ли мяч линию ворот, вроде бы это было очевидно, но смотря с какого ракурса. Если бы другая команда была на нашем месте, может быть, судьи этот гол и засчитали. Пускай это будет на совести арбитров.

— Можете конкретизировать, какую именно другую команду вы имеете в виду? Возможно, ту, которая проводила свой матч накануне (петербургский «Зенит» дома вырвал волевую победу у самарских «Крыльев Советов» благодаря двум спорным решениям арбитра. — NEWS.ru)?

— (Смеётся) Не знаю, почему я говорю про ту команду, которая «накануне играла». Вчера вообще четыре команды играли!

— Хорошо, это одна из тех четырёх команд, которые играли в пятницу?

— Давайте не будем так уж придираться к словам. Не знаю, что вам сказать-то...

«Лучше бы системы VAR совсем не было»

spartak.com

— Арбитр матча игрокам что-то говорил, когда принимал решение не в пользу «Спартака»?

— В первом эпизоде, когда он посмотрел VAR, сказал, что там был офсайд, и наш игрок мешал вратарю «Уфы». А во втором случае судья даже не обратился к помощи VAR. Поэтому ничего и не сказал. Показалось, что мяч вроде бы полностью пересёк линию ворот. Но, опять же, это с какой стороны смотреть. Хотя, казалось бы, телекамеры с какой только стороны не стоят: и наверху, и сбоку, и за воротами, и чуть ли не под полем (общий смех).

— С того момента, как система VAR была введена в Российской премьер-лиге, ваше отношение к ней поменялось?

— По-моему, лучше бы её не было. Потому что в каждом матче судьи делают всё по-своему. И смотрят почему-то с одной стороны. Надо же каждый эпизод рассматривать с разных ракурсов, с разных телекамер. А получается так: ЦСКА играл, мы играли — назначают пенальти, а потом говорят: «Извините, не было». Зачем тогда VAR смотреть? Тогда надо делать это или более внимательно, или ставить на стадионе больше камер.

— Понятно, что этот вопрос следует адресовать не вам, как защитнику, но всё же: какая у «Спартака» сегодня была тактика в атаке и как вы её придерживались?

— Нужно было стараться быстрее переводить мяч с фланга на фланг, чаще использовать фланги, давать передачи в пространство между защитниками соперника и вратарём. Иногда можно было использовать и длинные пасы.

— И как вы этой тактики придерживались?

— Длинные пасы мы, наверное, не так часто использовали, хотя в концовке первого тайма именно после такой передачи Джордан Ларссон вышел один на один с вратарём и мог забить. А во втором тайме наши нападающие хорошо цеплялись за мяч, и если бы были чуть удачливее, думаю, нам бы удалось забить.

— Та команда, в пользу которой сегодня на месте «Спартака» могли засчитать гол, уже вне конкуренции в нынешнем чемпионате? Её не догнать?

— Так ведь уже написали в прессе, что «Спартак» в этом сезоне первое место уже точно не займёт — не осталось даже теоретических шансов. Так что ваш вопрос не совсем понятен (общий смех).