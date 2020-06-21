Экс-вратарь ЦСКА призвал РФС аннулировать сезон РПЛ

https://static.news.ru/photo/313a9496-b3a6-11ea-a869-fa163e074e61_660.jpg Сергей Чепчугов Фото: pfc-cska.com

Бывший вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Чепчугов призвал Российский футбольный союз (РФС) аннулировать действующий сезон чемпионата России.

В жизни нашей есть что-то особенное! Семья, наши дети, наше Здоровье! Сегодня бизнес и деньги не играют роли! РФС, пришло время аннулировать сезон! — написал Чепчугов на своей странице в Instagram.

Как писал NEWS.ru, накануне матча «Сочи» и «Ростова» коронавирус выявили у шести игроков ростовской команды, поэтому клубу пришлось выставить на игру юношеский состав со средним возрастом футболистов 17,2 года. Ростовчане проиграли 1:10, но отразивший пенальти и полтора десятка ударов сочинцев вратарь-дебютант Денис Попов стал лучшим игроком матча и прославился в соцсетях.

После этого весь состав московского «Динамо» оказался на карантине после обнаружения коронавируса у нападающего Клинтона Н’Жье.