Экс-тренер «Спартака» Каррера подписался на Instagram ЦСКА

https://static.news.ru/photo/95ceffaa-ba18-11ea-8cd6-fa163e074e61_660.jpg Массимо Каррера Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший тренер московского футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера подписался в Instagram на две страницы, посвященные столичному ЦСКА.

Наставник греческого АЕКа подписался на страницу фан-страницу московской команды redblue_fans и аккаунт cska_history. Позже Каррера отписался от первой странички.

massimocarrera_official/Instagram.com

55-летний Массимо Каррера был тренером «Спартака» с 2016 по 2018 год. Под его руководством «красно-белые» выиграли чемпионат России и Суперкубок страны.

В декабре 2019 года Каррера стал главным тренером греческого футбольного клуба АЕК, писал NEWS.ru.

Ранее СМИ сообщали, что после поражения «Зениту» (0:4) главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко написал заявление об увольнении по собственному желанию, однако руководство ЦСКА не приняло отставку.