Экс-модель Playboy собирается купить ФК «Германштадт»

https://static.news.ru/photo/a30b3a30-a136-11ea-8dea-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/anamariaprodanreghecampf

Бывшая модель журнала Playboy, ставшая футбольным агентом Анамария Продан намерена купить румынский футбольный клуб «Германштадт», недавно заявивший, что готов к переговорам с инвесторами.

ФК занимает третье место в плей-офф за право остаться в высшей лиге чемпионата Румынии. Его долг перед игроками достиг уже €700 тысяч и руководство клуба пытается найти деньги, чтобы расплатиться с футболистами и получить лицензию на следующий сезон. Продан готова заключить сделку после снятия связанных с коронавирусом ограничений, передаёт Gazeta Sporturilor.

В 2016 году экс-модель помогла футболисту Николае Станчу перейти румынского «Стяу» в бельгийский «Андерлехт». Это был самый дорогой трансфер в истории румынского футбола — €10 млн.

Как писал NEWS.ru ранее, футболист Петрус Бумаль неожиданно заявил о переговорах со старейшим лондонским клубом «Фулхэм». Договор камерунца с екатеринбургской командой «Урал» истечёт в июле, сразу после окончания чемпионата России.