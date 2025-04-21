Экс-игрок «Динамо» призвал разобраться во всем российском футболе Экс-футболист Булыкин призвал разобраться во всем российском футболе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Булыкин

Экс-нападающий сборной России и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин в разговоре с NEWS.ru назвал ситуацию в «Химках» нездоровой. По его словам, спортивный принцип уходит на второй план в условиях, когда футболистам три-четыре месяца не платят зарплату. Он призвал разобраться во всем российском футболе. Комментируя идею депутата Дмитрия Свищева о создании клубами резервного фонда, экс-футболист отметил, что этот вопрос надо решать с отделом лицензирования клубов РПЛ.

В первую очередь эту проблему должно решить руководство клуба. РФС, РПЛ и Московская область тоже должны помочь и разобраться. Такого не должно быть в РПЛ. Если у Свищева есть предложение, нужно вместе с отделом лицензирования что-то придумать. Хотя я считаю, что нам во всем российском футболе надо разобраться, не только в «Химках», — сказал Булыкин.

Игроки «Химок» несколько месяцев не получают зарплату и хотели бойкотировать матч против «Зенита», но вышли на поле. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга. Инвестор клуба Туфан Садыгов обещал рассчитаться со всеми футболистами до 30 апреля. Игрокам выплатили зарплату за декабрь. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев предложил участникам РПЛ создать резервный фонд отчислений для помощи оказавшимся в кризисной ситуации клубам.