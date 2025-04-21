В Госдуме нашли единственный способ спасти футбольный клуб «Химки» Депутат Свищев предложил РПЛ делать взносы во избежание кризиса в «Химках»

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Игрок ФК «Химки» Лукас Вера (слева)

Кризисная ситуация в футбольном клубе «Химки» является тревожным сигналом для руководства Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил «Спорт-Экспрессу» первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. По его мнению, аналогичные проблемы могут возникнуть и у других команд, что нанесет удар по репутации турнира. Депутат предложил создать страховой механизм по аналогии с банковской системой.

Допустим, ты участник РПЛ, ты должен сделать отчисления в некий резервный фонд, независимо какое у тебя положение. И в случае форс-мажорной ситуации, с которой мы сейчас столкнулись, комиссия РПЛ принимает решение, что берет на себе кризисное управление клубом, — сказал Свищев.

Депутат отметил, что подобные вещи нельзя допускать в российском футболе. По мнению Свищева, должна быть обеспечена финансовая стабильность лиге и ее участникам.

Игроки «Химок» несколько месяцев не получают зарплату и хотели бойкотировать матч против «Зенита», но вышли на поле. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга. Инвестор клуба Туфан Садыгов обещал рассчитаться со всеми футболистами до 30 апреля. Игрокам выплатили зарплату за декабрь.