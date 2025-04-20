Гол Гонду позволил «Зениту» обыграть «Химки» и вернуться в лидеры РПЛ

Фото: Михаил Киреев/Global Look Press

«Зенит» одержал минимальную победу над «Химками» в домашнем матче 25-го тура Российской премьер-лиги, сообщается на официальном сайте РПЛ. Единственный мяч забил Лусиано Гонду в первом тайме.

Решающим стал эпизод на 22-й минуте встречи, когда футболист замкнул прострел партнера с правого фланга. После гола хозяева контролировали ход игры, но увеличить преимущество не смогли. Гости также не сумели создать серьезных угроз у ворот «Зенита».

Теперь у петербургской команды 53 очка, она вышла на второе место в турнирной таблице. В то же время «Химки» с 23 очками занимают 12-е место и сохраняют риск попадания в зону стыковых матчей.

Ранее «Динамо» победило «Рубин» со счетом 3:1. Ярослав Гладышев забил два гола, а Бителло — третий на последних минутах. «Рубин» ответил голом Безрукова. В концовке Вада попал в перекладину, а Даку получил красную карточку. В результате матча «Динамо» поднялось на 5-е место, а «Рубин» остался на 8-м.

Ранее Российский футбольный союз пожизненно дисквалифицировал игроков «Коломны» Никиту Мерзлюка и Кадыргали Симбаева за организацию договорного матча в Кубке России. Инцидент произошел 1 августа, когда команда проиграла «Амкалу» со счетом 1:8. После матча клуб расторг контракт с футболистом, при этом результат встречи аннулирован не будет.