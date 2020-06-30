Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» может возглавить сборную Азербайджана

https://static.news.ru/photo/9c7af81e-bab2-11ea-900c-fa163e074e61_660.jpg Рой Кин Фото: Â©INPHO/Ryan Byrne/Global Look Press

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин получил предложение возглавить сборную Азербайджана.

Как сообщает The Sun, бывший капитан «манкунианцев» и экс-помощник главного тренера сборной Ирландии является главным кандидатом на должность. Издание сообщает, что Рой Кин хочет быть уверен, что работа в азербайджанской сборной является правильным шагом.

Ответ от ирландца Ассоциация футбольных федераций Азербайджана ждёт в течение 48 часов, и в случае положительного ответа Кин сменит Николу Юрчевича.

Рой Кин на данный момент является телевизионным экспертом. Ранее он возглавлял клубы «Сандерленд» (2006-2008) и «Ипсвич Таун» (2009-2011).

Английское издание Daily Mail ранее опубликовало статью о подвигах 17-летнего вратаря «Ростова» Дениса Попова, в которой английские специалисты отметили, что за такую игру голкипера не отругал бы даже известный своими резкими высказываниями в адрес многих футболистов Рой Кин, писал NEWS.ru