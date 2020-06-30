Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» может возглавить сборную Азербайджана

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин получил предложение возглавить сборную Азербайджана.
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Ответ от ирландца Ассоциация футбольных федераций Азербайджана ждёт в течение 48 часов, и в случае положительного ответа Кин сменит Николу Юрчевича.
Рой Кин на данный момент является телевизионным экспертом. Ранее он возглавлял клубы «Сандерленд» (2006-2008) и «Ипсвич Таун» (2009-2011).
Английское издание Daily Mail ранее опубликовало статью о подвигах 17-летнего вратаря «Ростова» Дениса Попова, в которой английские специалисты отметили, что за такую игру голкипера не отругал бы даже известный своими резкими высказываниями в адрес многих футболистов Рой Кин, писал NEWS.ru
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