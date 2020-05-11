Джикия: «Зенит» нельзя досрочно признавать чемпионом

https://static.news.ru/photo/fe591298-9369-11ea-9276-fa163e074e61_660.jpg Георгий Джикия Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Капитан московского футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия считает, что «Зенит» нельзя досрочно признавать чемпионом, так как у других команд ещё есть шанс догнать петербургскую команду.

Досрочное завершение сезона — это не выход. Если есть хоть малейший шанс, чтобы в здравых условиях для окружающих довести чемпионат до конца, это надо сделать. И все итоги надо подводить только после 30 туров. Чтобы команду объявить первой, она должна быть недосягаема для остальных математически, — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

Футболист отметил, что для «Спартака» будет лучше доиграть сезон: команда сможет исправить турнирное положение в чемпионате России и выиграть Кубок страны. Джикия подчеркнул, что на данный момент «Зенит» нельзя досрочно признавать чемпионом.

Ранее руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) и Российского футбольного союза (РФС) обсудило с клубами варианты возобновления сезона-2019/20. РПЛ предложила командам два варианта календаря, которые основаны на рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завершить чемпионаты 2 августа. В одном из вариантов старт намечен на 21 июня, писал NEWS.ru.