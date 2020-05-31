Донецкий «Спартак» приняли в чемпионат России по мини-футболу

Донецкий мини-футбольный клуб «Спартак» со следующего сезона будет выступать в Высшей лиге чемпионата России.
Накануне президент «Спартака» Юрий Сироватко и вице-президент клуба Вахтанг Халваши приняли участие в онлайн-конференции руководителей команд Высшей лиги России по мини-футболу, сообщает пресс-служба клуба.
Донецкий клуб будет представлять Ростовскую область. Новый сезон стартует 5 сентября.
Ранее совет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил даты проведения чемпионата мира по мини-футболу 2020 года, который пройдёт в Литве. Турнир перенесён на 2021 год из-за COVID-19 и состоится с 12 сентября по 3 октября, писал NEWS.ru.
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