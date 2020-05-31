Донецкий «Спартак» приняли в чемпионат России по мини-футболу

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Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал, что переговоры с главным тренером петербургской команды Сергеем Семаком по поводу нового контракта затянулись из-за пандемии коронавируса.

Переговоры начались до пандемии, до того, как мы оказались в этой неординарной ситуации. Пандемия прервала эти переговоры, но мы очень рады, что их удалось завершить, — цитирует Медведева пресс-служба клуба....