Черышев: бывший тренер «Валенсии» Селадес играл на багаже Марселино

https://static.news.ru/photo/05e974ac-bb89-11ea-9482-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Черышев Фото: Григорий Соколов/РИА Новости

Отец полузащитника сборной России Дениса Челышева Дмитрий Черышев высказал своё мнение по поводу отставки Альберта Селадеса с поста главного тренера «Валенсии».

Меня не удивило это решение. Считаю, что оно верное, потому что у команды не было результата. На протяжении последнего времени, как бы это некрасиво ни звучало, команда показывала невыразительную игру, очень мало создавалось моментов у ворот соперника, поэтому они не выигрывали, — заявил специалист NEWS.ru.

Специалист считает, что наставник «летучих мышей» Альберт Селадес давал результат на первых порах за счёт наработок предыдущего тренера.

Тот положительный результат, который был в самом начале, — это заслуга Марселино, его высокого мастерства. Команда играла на его багаже. По истечении определённого времени мы увидели подготовку Селадеса и результат этой подготовки, — считает Черышев-старший.

Также Дмитрий Черышев рассказал, в каком состоянии сейчас находится его сын, и предположил, как смена наставника в испанской «Валенсии» повлияет на команду.

Денис серьёзно готов, у него отличное настроение. Даже выходя на замену, он понимает, что должен помочь команде. Изменения на тренерском мостике обычно дают встряску клубу, футболистам, они потихоньку начинают по-другому играть, — заключил Дмитрий Черышев.

Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев перешёл из «Вильярреала» в «Валенсию» летом 2019 года. До этого он провёл в «Валенсии» сезон — на правах аренды. В этом сезоне спортсмен сыграл 19 матчей и забил один гол. «Валенсия» располагается на восьмом месте в турнирной таблице с 46 очками в запасе.

Ранее NEWS.ru рассказывал, как увольнение Альберта Селадаса из «Валенсии» отразится на будущем российского футболиста.