Действующий чемпион Европы по футболу вылетел с Евро-2024 Италия сенсационно вылетела с Евро-2024, проиграв Швейцарии

Фото: IMAGO/Pawel Andrachiewicz/Global Look Press

Матч Швейцария — Италия, Евро-2024

Действующий чемпион Европы по футболу, сборная Италии, проиграла национальной команде Швейцарии в матче 1/8 финала и вылетела из турнира. Игра прошла на «Олимпиаштадион» в Берлине и завершилась со счетом 2:0.

Швейцарский игрок Ремо Фройлер с передачи Рубена Варгаса открыл счет на 37-й минуте. На второй минуте второго тайма второй мяч в ворота итальянцев отправил сам Варгас. Желтые карточки в этом матче были показаны только итальянским игрокам — Николо Барелле, Стефану Эль-Шаарави и Джанлуке Манчини.

Ранее суперкомпьютер Opta назвал сборную Англии главным претендентом на победу в чемпионате Европы по футболу. В тройке главных фаворитов также оказались национальные команды Испании и Германии. В победу Грузии почти не верят. Англичанам искусственный интеллект дает 20% на победу. Сборные Испании и Германии получили по 17,2% и 15,8% соответственно. Национальной команде Грузии на победу в чемпионате Европы дают 0,3%.

Советский и российский футбольный тренер Валерий Непомнящий ранее назвал самую слабую команду на Евро-2024. По его словам, сборная Сербии получила этот статус. Эксперт считает, что лучшей по завершении группового этапа чемпионата можно назвать испанскую команду. Непомнящий признал, что сербские игроки являются одними из лучших в мире, показывают высший класс в своих клубах, однако в сборной у них ничего не выходит.