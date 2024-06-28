Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024 Суперкомпьютер Opta назвал фаворитом Евро-2024 сборную Англии

Фото: IMAGO/Global Look Press

Матч группового этапа Англия - Дания чемпионата Европы УЕФА 2024 года

Суперкомпьютер Opta назвал сборную Англии главным претендентом на победу в чемпионате Европы по футболу. В тройке главных фаворитов также оказались национальные команды Испании и Германии. В победу Грузии почти не верят.

В 1/8 финала Евро-2024 на поле сборная Испании сыграет против грузинской, Германия встретится с Данией, Португалия сразится со Словенией, Франция — с Бельгией, Румыния выйдет против Нидерландов, Австрия — против Турции, Англия поборется со Словакией, а Швейцария — с Италией. Национальной команде Грузии на победу в чемпионате Европы дают 0,3%. Такой показатель является меньше, чем у всех остальных сборных.

Англичанам искусственный интеллект дает 20% на победу. Сборные Испании и Германии получили по 17,2% и 15,8% соответственно.

Советский и российский футбольный тренер Валерий Непомнящий назвал самую слабую команду на Евро-2024. По его словам, сборная Сербии получила этот статус. Эксперт считает, что лучшей по завершении группового этапа чемпионата можно назвать испанцев. Непомнящий признал, что сербские игроки являются одними из лучших в мире, показывают высший класс в своих клубах. Однако в сборной у них ничего не выходит.