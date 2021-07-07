Де Брёйне — русский Ванька: Туктамышева о своих фаворитах на Евро-2020

Серебряный призёр чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, за кого болела на чемпионате Европы по футболу. Её слова приводит «Матч ТВ».

Я переживала за сборную Италии в полуфинале, за Федерико Кьеза. Он сильный игрок. Я всегда болею за сильных. Почему я его назвала «носатиком»? Я часто даю прозвища, потому что не запоминаю по памяти имена хорошо, — сказала Туктамышева.

Также фигуристка в числе своих фаворитов отметила сборную Бельгии по футболу.

Мне на этом чемпионате понравился ещё Кевин де Брёйне. Он один из лучших футболистов на этом Евро. Какое я бы ему прозвище дала? Де Брёйне — рыжик, русский Ванька, — отметила фигуристка.

Сборная Италии обыграла команду Испании в полуфинале чемпионата Европы по футболу в серии пенальти (4:2) и прошла в финал. Команда Бельгии вылетела в 1/4 финала, проиграв итальянцам.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пригласил полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена и спасших его врачей на финал чемпионата Европы по футболу.