ЦСКА сообщил о возвращении Гончаренко

https://static.news.ru/photo/9e013166-b923-11ea-bb35-fa163e074e61_660.jpg Виктор Гончаренко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко вернулся в команду

Главный тренер ЦСКА, который не готовил команду к «Динамо» в связи с плохим самочувствием, приступил к исполнению своих обязанностей, — говорится в заявлении на сайте клуба.

Отмечается, что наставник уже провёл восстановительную тренировку команды на базе в Ватутинках.

Гончаренко возглавил «красно-синих» в 2016 году. Под его руководством ЦСКА стал обладателем Суперкубка России и дважды завоёвывал серебряные медали чемпионата страны.

Ранее СМИ сообщали, что после поражения «Зениту» (0:4) Гончаренко написал заявление об увольнении по собственному желанию, однако руководство ЦСКА не приняло отставку.

NEWS.ru писал, что московский футбольный клуб «Динамо» сыграл вничью со столичным ЦСКА в домашнем матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счётом 0:0. В матче с «Динамо» футболистами ЦСКА руководил Сергей Овчинников.