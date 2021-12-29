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ЦСКА согласовал контракт с экс-тренером «Локомотива» Николичем

15:14, 29 декабря 2021
ЦСКА согласовал контракт с экс-тренером «Локомотива» Николичем Марко Николич Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сербский специалист Марко Николич, ранее возглавлявший московский «Локомотив», может занять должность главного тренера ЦСКА в январе 2022 года. Как сообщает «Спорт-Экспресс», клуб и наставник уже согласовали условия личного контракта.

При этом отмечается, что на данный момент Николич ещё не подписал контракт с ЦСКА. Соглашение может быть оформлено в ближайшее время.

Николич известен по работе с сербскими командами «Рад», «Войводина», «Партизан», словенской «Олимпией» и венгерским «МОЛ Фехервар». С 2020 по 2021 год возглавлял «Локомотив», который привёл к победе в Кубке России.

В общей сложности под его руководством «железнодорожники» провели 62 матча, в которых одержали 29 побед, 18 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений.

Ранее «Спартак» и «Рубин» объявили о трансфере Ломовицкого. Контракт футболиста с новой командой рассчитан на 4,5 года. Сумма компенсации за переход хавбека не разглашается.

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