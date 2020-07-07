ЦСКА разгромил «Оренбург» в матче РПЛ

https://static.news.ru/photo/26478366-c13c-11ea-9d24-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПФК ЦСКА Москва/vk.com

Московский футбольный клуб ЦСКА обыграл «Оренбург» со счётом 4:0 в гостевом матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей отличились Фёдор Чалов (32-я минута), Никола Влашич (59), Георгий Щенников (78) и Иван Обляков (90+4).

На данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. «Оренбург» располагается на последнем месте, набрав 23 очка.

В другом матче 27-го тура петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл «Сочи» со счётом 2:1 в домашнем матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Счёт на 5-й минуте матча открыл нападающий «Сочи» Антон Заболотный. После этого гости упустили победу, пропустив дважды. В составе «Зенита» отличились бразильский нападающий Малком (33-я минута) и иранский форвард Сердар Азмун (76), писал NEWS.ru.