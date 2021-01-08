СМИ: ЦСКА предложил купить футболиста Туфана у «Фенербахче» за €10 млн

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Московский футбольный клуб ЦСКА хочет купить центрального полузащитника Озана Туфана за €10 млн у турецкого клуба «Фенербахче».

25-летнего футболиста хотели бы приобрести «Кристал Пэлас», «Милан» и «Вест Бромвич Альбион». Однако турки не хотят продавать игрока дешевле €15 млн. Об этом сообщает портал Hurriyet.

Туфан в прошлом сезоне чемпионата Турции отметился шестью голевыми передачами в 33 матчах, а в этом сезоне он забил четыре мяча в 15 играх и отличился пятью результативными передачами.

Как писал NEWS.ru, агент футболиста Александра Кокорина Тимофей Бердышев рассказал, что нападающий не желает уходить из «Спартака». Он хочет показывать свой лучший футбол и завоёвывать титулы с «красно-белыми». Футболист не в курсе проявляли ли к нему интересы какие-либо иностранные клубы.

Ранее СМИ сообщили, что игрок ПСВ Хендрикс подписал контракт с московским «Спартаком». О заключении договорённости будет сообщено в понедельник.