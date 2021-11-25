City Football Group отказалась от покупки акций «Спартака»

Арабская компания City Football Group отказалась от приобретения акций московского футбольного клуба «Спартак». Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, подобное решение было принято после общения с представителями российской команды.

Отмечается , что руководство «Спартака» провело встречу с экспертами City Football Group, однако переговоры между сторонами не увенчались успехом. При этом сообщается, что арабская компания не намерена отказываться от приобретения акций одного из клубов РПЛ и продолжит работу в данном направлении.

2 ноября в СМИ появилась информация, что City Football Group рассматривает возможность покупки 20% акций «Спартака». При этом сообщалось, что представители арабской компании уже успели посетить базу и офис клуба, а также поприсутствовать на игре чемпионата России по футболу с «Ростовом».

В состав City Football Group входят «Манчестер Сити», «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн Сити», «Монтевидео Сити Торке», «Жирона», «Иокогама Ф. Маринос», «Труа», «Мумбаи Сити» и «Сычуань Цзюню».

«Спартак» является рекордсменом России по числу побед в чемпионате. На счету команды десять титулов, последний из которых был завоёван в сезоне-2016/17. Также он является трёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Наполи» в пятом туре группового этапа Лиги Европы УЕФА. Матч прошёл в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился победой подопечных Руя Витории со счётом 2:1.