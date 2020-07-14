Червиченко: «Спартак» ждёт имиджевые похороны от «Ахмата» или финал Кубка

https://static.news.ru/photo/30ddbe98-c67e-11ea-9e3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший президент футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко не знает, как сложится предстоящая игра 29-го тура чемпионата России против грозненского «Ахмата», который практически выбрался из зоны вылета.

Для «Спартака» чемпионат закончился как я и предполагал ещё два-три тура назад. По логике, конечно, «Спартак» зажат обстоятельствами — с одной стороны, выставить молодёжный состав или пробный и получить четвёртое поражение подряд — это совсем не комильфо, а с другой стороны, выставлять сильнейший состав перед матчем сезона, который будет в Петербурге, тоже рискованно. Поэтому не знаю, на что сделают ставку: то ли на имиджевые похороны, то ли на финал (Кубка России), — сказал Червиченко корреспонденту NEWS.ru.

По его мнению, шанс обыграть соперника есть, тем более в Москве, но и подопечные Игоря Шалимова не будут сдаваться — им необходимо зацепить два-три очка, чтобы окончательно избежать зону вылета.

«Спартак» — это клуб настроения. Обычно у него есть иллюзии насчёт игры в еврокубках, а здесь даже этого нет, но и перспективы, которые маячат впереди, не поднимают настроения и не придают боевого духа. Тут всё от головы — кто насколько захочет выкладываться за «Спартак» в абсолютно бесполезном матче, — заключил он.

После 28 туров Российской премьер-лиги «Спартак» идёт на 11-м месте с 33 очками. «Ахмат» расположился на 13-м месте. В активе команды 31 очко.

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов рассказал о том, что успел сделать за несколько дней в своём новом клубе. Первым решением стало создание тренерского совета по вопросам детско-юношеского и молодёжного футбола. Он будет заниматься отбором игроков для второй команды и далее для основы, ранее писал NEWS.ru.