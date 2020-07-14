Газизов рассказал о первом решении на посту гендиректора «Спартака»

https://static.news.ru/photo/60731dbc-c5dc-11ea-92dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов рассказал о том, что успел сделать за несколько дней в своём новом клубе.

Моим первым решением стало создание тренерского совета по вопросам детско-юношеского и молодёжного футбола. Он будет заниматься отбором игроков для второй команды и далее для основы, — цитирует Газизова пресс-служба «Спартака».

В состав тренерского совета войдут Сергей Родионов, Дмитрий Гунько, Роман Пилипчук, Алексей Лунин и Антон Чистяков.

Как писал NEWS.ru, новым генеральным директором футбольного клуба «Спартак» стал Шамиль Газизов. Он занимал аналогичную должность в «Уфе». Контракт с Цорном расторгли 7 июля 2020 года. Причины такого решения неизвестны. Леонид Федун рассматривал возможность изменить его полномочия и перевести на должность спортивного директора. При этом в «Спартак» придёт человек, который будет контролировать новую бизнес-модель клуба.