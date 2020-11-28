Червиченко считает «Зенит» скучной и неинтересной командой

https://static.news.ru/photo/4e114f06-318c-11eb-a922-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-zenit.ru

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что петербургский «Зенит» не заслуживает быть лидером чемпионата России, поскольку показывает скучный и неинтересный футбол.

Справедливо, что «Зенит» не идёт первым с солидным запасом — это скучная и неинтересная команда, это не лидер нынешнего чемпионата России. ЦСКА, пусть их колышет в разные стороны, заслуженно идёт наверху, — цитирует РИА Новости Червиченко.

По его словам, в этом сезоне лучше всех себя показал «Спартак». Он не исключил, что на победу в чемпионате может претендовать «Динамо», если команде не помешает «Ростов».

Червиченко назвал выступление «Зенита» в Лиге чемпионов полным провалом. Он подчеркнул, что команда на день выбралась на первое место российского чемпионата.

Думаю, что ЦСКА и «Спартак» свои матчи выиграют, — спрогнозировал бывший спортивный функционер.

По его словам, «красно-белым» будет непросто одолеть «Ротор», поскольку команда сопротивляется. Она может сохранить прописку в РПЛ, уверен Червиченко.

Как писал NEWS.ru, «Зенит» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в матче 16-го тура. «Сине-бело-голубые» занимают первое место в турнирной таблице с 32 очками, а «Арсенал» расположился на 13-й строчке.