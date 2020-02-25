Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тренерский штаб сборной России по футболу определился с началом тренировочного сбора команды перед весенними товарищескими матчами.

Сбор стартует в Новогорске 22 марта, а в полном составе команда соберётся на следующий день, сообщает пресс-служба национальной сборной.

В рамках подготовки к чемпионату Европы сборная России весной проведёт контрольные матчи против сборных Швеции (28 марта) и Молдавии (31 марта).

Более 1,8 миллиона заявок на билеты было подано болельщиками, желающими посетить матчи чемпионата Европы — 2020 по футболу в Санкт-Петербурге, писал ранее NEWS.ru.

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