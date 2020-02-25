Тренерский штаб сборной России по футболу определился с началом тренировочного сбора команды перед весенними товарищескими матчами.
Сбор стартует в Новогорске 22 марта, а в полном составе команда соберётся на следующий день, сообщает пресс-служба национальной сборной.
ÐÑ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÐ¿ÑÐ°ÑÐ¸Ð²Ð°ÐµÑÐµ: ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð½Ð°ÑÐ½ÐµÑÑÑ Ð±Ð»Ð¸Ð¶Ð°Ð¹ÑÐ¸Ð¹ ÑÐ±Ð¾Ñ. Ð¡ÑÐ°Ð½Ð¸ÑÐ»Ð°Ð² Ð¡Ð°Ð»Ð°Ð¼Ð¾Ð²Ð¸Ñ Ð²ÑÐµ ÑÐ°ÑÑÐºÐ°Ð·Ð°Ð».— Ð¡Ð±Ð¾ÑÐ½Ð°Ñ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ (@TeamRussia)
ÐÐ½ ÑÑÐ°ÑÑÑÐµÑ Ð² ÐÐ¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ÑÑÐºÐµ 22 Ð¼Ð°ÑÑÐ°, Ð° Ð² Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð¼ ÑÐ¾ÑÑÐ°Ð²Ðµ ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð° ÑÐ¾Ð±ÐµÑÐµÑÑÑ Ð½Ð° ÑÐ»ÐµÐ´ÑÑÑÐ¸Ð¹ Ð´ÐµÐ½Ñ. ÐÐ°ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð¸Ð³ÑÐ¾ÐºÐ° Ð¶Ð´ÑÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÑÑÐµ Ð²ÑÐµÐ³Ð¾?
pic.twitter.com/asxEYxb74u February 25, 2020
В рамках подготовки к чемпионату Европы сборная России весной проведёт контрольные матчи против сборных Швеции (28 марта) и Молдавии (31 марта).
Более 1,8 миллиона заявок на билеты было подано болельщиками, желающими посетить матчи чемпионата Европы — 2020 по футболу в Санкт-Петербурге, писал ранее NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен