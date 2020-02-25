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Французский защитник Адиль Рами рассказал, что у него были разные варианты, но он решил перейти в футбольный клуб «Сочи».

Рами рассказал, что он мог остаться в Турции и играть за «Фенербахче», чувствовал там себя не очень комфортно. У меня был и второй вариант из России, но мой агент сказал...