Чемпионат России по футболу в сезоне-2020/21 может увеличиться до 18 клубов

https://static.news.ru/photo/fe53c4e6-8883-11ea-b6a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Состав Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2020/21 может увеличиться на два клуба.

Руководство РПЛ и Российского футбольного союза (РФС) провели с клубами общее собрание лиги, на котором обсудили несколько вариантов обмена клубами между РПЛ и Футбольной национальной лигой (ФНЛ).

В случае, если нынешний сезон РПЛ будет доигран до конца, то лигу покинут два клуба без стыковых матчей, а напрямую из ФНЛ поднимутся два лучших клуба по результатам сезона.

Если пандемия коронавируса не позволит доиграть сезон, то к шестнадцати клубам РПЛ на один сезон добавятся два клуба ФНЛ, показавших лучший результат по итогам сезона. В этом случае сезон пройдёт без кубковых матчей, и по его итогам лига вернется к формату с шестнадцатью клубами.

Ранее член совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Валерий Филатов заявил, что сезон-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ) можно доиграть за 45 дней, писал NEWS.ru.