Чемпионат Китая по футболу стартует 25 июля

https://static.news.ru/photo/7195a30a-bba3-11ea-b4d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/Xinhua/Global Look Press

Китайская футбольная ассоциация (CFA) объявила, что чемпионат страны по футболу стартует 25 июля.

Все матчи чемпионата пройдут без зрителей. 16 команд будут разделены на две группы, после чего четыре лучших клуба из каждой группы выйдут в плей-офф. Команды, которые займут последние строчки в турнирной таблице, сыграют друг с другом за сохранение места в высшей лиге, сообщает пресс-служба CFA.

Изначально сезон нынешнего года должен был начаться 22 февраля, но был отложен на неопределенный срок из-за коронавируса.

В середине апреля Китайская футбольная ассоциация уже проинструктировала клубы, находящиеся под её эгидой, что они могут начать подготовку к летнему открытию сезона. Некоторые команды уже приступили к тренировкам. Перед чемпионатом все футболисты и сотрудники команд сдадут по два теста на коронавирус, писал NEWS.ru.