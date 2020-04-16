Чемпионат Китая по футболу может начаться в июне или июле

https://static.news.ru/photo/b2275f40-8001-11ea-b611-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ding Ting/Xinhua/Global Look Press

Чемпионат Китая по футболу организаторы планируют начать в июне или июле. Даты матчей пока не уточняются.

Начало сезона CSL 2020 года было отложено на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса, но в настоящее время составляются планы на начало лета, — сообщает портал Goal.

Китайская футбольная ассоциация уже проинструктировала клубы, находящиеся под её эгидой, что они могут начать подготовку к летнему открытию сезона. Некоторые команды уже приступили к тренировкам. Перед чемпионатом все футболисты и сотрудники команд сдадут по два теста на коронавирус.

Как писал NEWS.ru, ответными матчами полуфинала Кубка Италии по футболу «Наполи» — «Интер» и «Ювентус» — «Милан» может быть возобновлён сезон в Италии, который был приостановлен из-за коронавируса. Планируется, что игры состоятся 27 и 28 мая, а чемпионат возобновится 31 мая и завершится до 2 августа. Сообщается, что такая мера позволит другим командам получить больше времени на подготовку к национальному чемпионату.