«Челси» объявил о подписании контракта с Тиагу Силвой

https://static.news.ru/photo/a706edea-e921-11ea-85db-fa163e074e61_660.jpg Тиагу Силва Фото: Panoramic/Global Look Press

Лондонский футбольный клуб «Челси» официально объявил о переходе в команду бразильца Тиагу Силвы.

35-летний защитник перешёл из французского ПСЖ на правах свободного агента. Как следует из сообщения пресс-службы команды, контракт с игроком подписан по схеме «1+1», возможность продления после первого года будет зависеть от желания клуба.

В последнем сезоне в составе парижан Силва выиграл чемпионат и кубок Франции, а также дошёл до финала Лиги чемпионов, где его команда уступила мюнхенской «Баварии».

За ПСЖ бразилец отыграл восемь сезонов, из которых семь закончились победой в национальном чемпионате.

Ранее NEWS.ru сообщил, что московский «Локомотив» договорился о переходе Алексея Миранчука в «Аталанту» (Бергамо).