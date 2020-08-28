«Челси» объявил о подписании контракта с Тиагу Силвой

Лондонский футбольный клуб «Челси» официально объявил о переходе в команду бразильца Тиагу Силвы.
35-летний защитник перешёл из французского ПСЖ на правах свободного агента. Как следует из сообщения пресс-службы команды, контракт с игроком подписан по схеме «1+1», возможность продления после первого года будет зависеть от желания клуба.
В последнем сезоне в составе парижан Силва выиграл чемпионат и кубок Франции, а также дошёл до финала Лиги чемпионов, где его команда уступила мюнхенской «Баварии».
За ПСЖ бразилец отыграл восемь сезонов, из которых семь закончились победой в национальном чемпионате.
Ранее NEWS.ru сообщил, что московский «Локомотив» договорился о переходе Алексея Миранчука в «Аталанту» (Бергамо).
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