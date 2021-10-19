Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов завершил футбольную карьеру

Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов заявил о завершении спортивной карьеры. Экс-футболист «Локомотива» и «Рубина» устроил прощальный ужин для игроков по команде в одном из ресторанов Домодедово, сообщают «Казанские ведомости».

Спортсмен в июле перешёл в московский клуб «Велес», где хотел продолжить карьеру, он намеревался поиграть и на высоком уровне, но внезапно принял решение закончить футбольную карьеру. Что стало причиной такого решения, не сообщается. Однако, на этот счёт есть несколько версий.

По словам коллег по команде, последние месяцы Тарасов был «поникший и демотивированный», хотя тренер «Велеса» был доволен его спортивной формой и даже начал перестраивать под звезду игру клуба. Но это не дало результата и 34-летний полузащитник оправился на скамейку запасных. Там он и утратил всякий интерес к игре и после этого заявил о желании уйти из спорта.

По информации собеседника издания, Тарасов не потеряется после завершения спортивной карьеры. Ему постоянно поступают предложения из мира шоу-бизнеса, он желанный гость на различных эфирах в блогах и ТВ-шоу. Также бывший муж Бузовой хорошо зарабатывает на рекламе. У Тарасова есть контракт со спортивными брендами, посты в личных соцсетях, где количество подписчиков уже перевалило за миллион. Исходя из этого, можно предположить, что одна публикация в блоге Тарасова может стоить от 50 до 250 тысяч рублей.

Ранее Ольга Бузова высказалась в адрес бывшего мужа и других бывших кавалеров, что они «кормятся» за счёт её фамилии. Поводом стал блог, который сейчас активно ведёт экс-супруг телеведущей Дмитрий Тарасов.