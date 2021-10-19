Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов завершил футбольную карьеру

Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов заявил о завершении спортивной карьеры. Экс-футболист «Локомотива» и «Рубина» устроил прощальный ужин для игроков по команде в одном из ресторанов Домодедово, сообщают «Казанские ведомости».
Спортсмен в июле
По словам коллег по команде, последние месяцы Тарасов был «поникший и демотивированный», хотя тренер «Велеса» был доволен его спортивной формой и даже начал перестраивать под звезду игру клуба. Но это не дало результата и 34-летний полузащитник оправился на скамейку запасных. Там он и утратил всякий интерес к игре и после этого заявил о желании уйти из спорта.
По информации собеседника издания, Тарасов не потеряется после завершения спортивной карьеры. Ему постоянно поступают предложения из мира шоу-бизнеса, он желанный гость на различных эфирах в блогах и ТВ-шоу. Также бывший муж Бузовой хорошо зарабатывает на рекламе. У Тарасова есть контракт со спортивными брендами, посты в личных соцсетях, где количество подписчиков уже перевалило за миллион. Исходя из этого, можно предположить, что одна публикация в блоге Тарасова может стоить от 50 до 250 тысяч рублей.
Ранее Ольга Бузова высказалась в адрес бывшего мужа и других бывших кавалеров, что они «кормятся» за счёт её фамилии. Поводом стал блог, который сейчас активно ведёт экс-супруг телеведущей Дмитрий Тарасов.