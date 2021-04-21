Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» подписал письмо в поддержку Навального

https://static.news.ru/photo/c288b1f2-a2e9-11eb-833f-96000091f725_660.jpg Эрик Кантона Фото: Pedro Fiuza/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Эрик Кантона подписал открытое письмо в адрес президента России Владимира Путина с просьбой обеспечить заключённому оппозиционеру Алексею Навальному право на обследование и лечение. Об этом сообщает «Медуза».

Мы призываем Вас, господин Президент, обеспечить Алексею Навальному безотлагательное лечение и уход, в которых он нуждается — и на которые он имеет право по российскому законодательству, — говорится в письме.

Там также отмечается, что у Навального проявляются симптомы тяжелого неврологического расстройства: постоянные боли в спине и потеря чувствительности ног и рук, сильный кашель и лихорадка.

Письмо также подписали актёры Бенедикт Камбербэтч, Джуд Лоу и Дэвид Духовны, писательница Джоан Роулинг, лидер рок-группы Radiohead Том Йорк и ряд других известных людей.

Протесты в поддержку Навального прошли по всей России 21 апреля. Акции не получили одобрения властей. На акции в Москве сразу после её начала задержали несколько человек.

31 марта Навальный объявил голодовку в колонии. Он пояснил, что у него нет других способов борьбы против несправедливого отношения к себе. Навальный сообщил, что у него сильно заболели спина и ноги, появилось онемение в конечностях, но к нему не пускают гражданских врачей.