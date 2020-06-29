Булыкин рассказал, каким помнит Талалаева по работе в «Волге»

https://static.news.ru/photo/a7c0ef8e-b9f0-11ea-bd9e-fa163e074e61_660.jpg Андрей Талалаев Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Бывший футболист клубов «Локомотив» (Москва) и «Волга» (Нижний Новгород) Дмитрий Булыкин вспомнил работу под руководством нового наставника «Крыльев Советов» Андрея Талалаева.

По работе в «Волге» я запомнил его много объясняющим и требовательным. Он был довольно жёстким наставником и всегда считал, что во всём прав. С моего знакомства с ним прошло достаточно времени — видно, что у Талалаева на некоторые вещи поменялся взгляд. Это заметно по различным интервью, которые он даёт СМИ. Может быть, новые взгляды помогут ему оставить «Крылья» в РПЛ, — сказал бывший футболист.

Футбольный клуб «Крылья Советов» объявил об отставке главного тренера команды Миодрага Божовича. Совет директоров клуба принял решение о досрочном завершении работы черногорского специалиста и тренеров Войо Чалова, Саши Петровича и Милорада Байовича в самарском коллективе. Контракты расторгнуты по соглашению сторон. Божовича на посту наставника команды сменил Андрей Талалаев.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший полузащитник сборной России и экс-спортивный директор подмосковных «Химок» Роман Широков поддержал назначение нового специалиста. Он убеждён, что «последние матчи Миодраг Божович проводил не в свойственной ему манере — раньше он был более эмоциональный». По его мнению, «смена власти» поможет «Крыльям Советов» остаться в Российской премьер-лиге.