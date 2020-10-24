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Футбол

«Будущее всей Европы»: экс-игрок «Локомотива» оценил перспективы Миранчука

15:55, 24 октября 2020 14
Алексей Миранчук Алексей Миранчук Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший игрок «Локомотива» Неманья Пейчинович оценил, какие перспективы ожидают Алексея Миранчука в Европе.

По словам футболиста, когда он ещё был в московском клубе, все говорили, что «Миранчуки должны уезжать в Европу».

У Лёши это получилось, я очень рад за него. Лёша не только будущее Серии А, но и всей Европы, — цитирует Неманью Sport24.

Как писал NEWS.ru, ранее Пейчинович высказался о президенте РФ Владимире Путине. Сербский футболист признался, что испытывает к российскому лидеру большое уважение.

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