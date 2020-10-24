«Будущее всей Европы»: экс-игрок «Локомотива» оценил перспективы Миранчука

https://static.news.ru/photo/96edbff6-15f9-11eb-81e4-fa163e074e61_660.jpg Алексей Миранчук Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший игрок «Локомотива» Неманья Пейчинович оценил, какие перспективы ожидают Алексея Миранчука в Европе.

По словам футболиста, когда он ещё был в московском клубе, все говорили, что «Миранчуки должны уезжать в Европу».

У Лёши это получилось, я очень рад за него. Лёша не только будущее Серии А, но и всей Европы, — цитирует Неманью Sport24.

Как писал NEWS.ru, ранее Пейчинович высказался о президенте РФ Владимире Путине. Сербский футболист признался, что испытывает к российскому лидеру большое уважение.