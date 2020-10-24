«Будущее всей Европы»: экс-игрок «Локомотива» оценил перспективы Миранчука

Бывший игрок «Локомотива» Неманья Пейчинович оценил, какие перспективы ожидают Алексея Миранчука в Европе.
По словам футболиста, когда он ещё был в московском клубе, все говорили, что «Миранчуки должны уезжать в Европу».
У Лёши это получилось, я очень рад за него. Лёша не только будущее Серии А, но и всей Европы, —
цитируетНеманью Sport24.
Как писал NEWS.ru, ранее Пейчинович высказался о президенте РФ Владимире Путине. Сербский футболист признался, что испытывает к российскому лидеру большое уважение.