https://static.news.ru/photo/fc062d3c-e3a1-11e9-aaa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Петроградский районный суд приговорил к году лишения свободы в колонии-поселения болельщика, избившего сотрудника Росгвардии на футбольном матче между «Зенитом» и «Краснодаром».

Суд установил, что Денис Первачук нанёс не менее одного удара рукой в левую область лица замкомандира батальона ОМОН в ответ на его призыв к соблюдению общественного порядка, — передаёт «Интерфакс».

При этом указывается, что боец Росгвардии серьёзных травм не получил.

Во время матча 3 августа, завершившегося со счётом 1:1, пострадали два бойца Росгвардии. Один отделался лёгкими травмами от брошенного камня, у другого диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом костей черепа. По обвинению в этом нападении были арестованы трое болельщиков.

Как писал News.ru, футбольный стадион «Зенита» «Газпром Арена» был дисквалифицирован на одну игру условно за драку болельщиков с ОМОНом в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром». Кроме того, на 100 тысяч рублей «Зенит» оштрафован за необеспечение безопасности. Ему установлен испытательный срок до конца сезона, и в случае подобных нарушений к клубу будут более жёсткие санкции.