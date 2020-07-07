Боков объяснил, почему Кокорин не сможет наказать «Зенит»

https://static.news.ru/photo/50863986-c10c-11ea-9b89-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший защитник футбольного клуба «Зенит» Максим Боков считает, что нападающий Александр Кокорин, который защищает цвета «Сочи» на правах аренды, не сможет ничего доказать бывшему клубу, выйдя в стартовом составе на предстоящий матч.

Не сумеет Кокорин наказать свой бывший коллектив, да и «Зенит» не даст. Опять же, «сине-бело-голубые» выйдут на поле в ранге чемпиона, команда будет раскрепощена и спокойно доведёт дело до конца. «Зенит» не тот клуб, кто просто так отдаёт очки, — сказал Боков корреспонденту NEWS.ru.

По его мнению, чемпионство не расслабит ребят, наоборот, мобилизует, потому что игра пройдёт перед своими болельщиками, которые достойно встретили их из Краснодара.

Матч 27-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Сочи» состоится в среду, восьмого июля, в 18:00 по местному времени.

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