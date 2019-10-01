https://static.news.ru/photo/11728094-e42e-11e9-96ad-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Билан Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский футбольный союз (РФС) подготовил для гостей матча между сборными России и Шотландии масштабную развлекательную программу «Наши парни в городе», главным хедлайнером которой станет известный российский певец Дмитрий Билан.

За три часа до игры в «Лужниках» болельщиков ждут тематические мероприятия: гости смогут окунуться в атмосферу Шотландии и повстречаться с рыцарями эпохи Короля Якова, примерить национальные килты, испытать свои навыки в игре на волынке и в соревнованиях горцев.

В традиционной предматчевой автографсессии примут участие экс-футболисты национальной сборной Денис Колодин, Руслан Нигматуллин, Алексей Смертин, Александр Ширко, Руслан Пименов, Дмитрий Сенников, Андрей Каряка и Ролан Гусев.

Помимо этого, фанатов ждут всевозможные активности, розыгрыши призов и насыщенная музыкальная программа. После выступления Билана будет симфоническое шоу, которое пройдёт в чаше стадиона.

Начало развлекательной программы — в 19:00. Начало матча — в 21:45 мск.

Тренерский штаб сборной России по футболу объявил список игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Кипром, писал News.ru.