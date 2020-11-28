Аршавин отправил сына «разваливать» «Спартак» в академии «красно-белых»

https://static.news.ru/photo/1f109a3a-32c8-11eb-a29f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, что он думает о зачислении сына Арсения в академию клуба «Спартак».

Известный футболист отметил, что у него нет предубеждений против того, чтобы сын учился играть в академии «Спартака», сообщает «МатчТВ».

Начнём разваливать «Спартак» с низов. Мне кажется, на этот трансфер им надо больше обратить внимания, чем на назначение Попова, — заявил футболист.

Арсений Аршавин был зачислен в академию московского «Спартака» 28 ноября. Арсений — сын Аршавина от брака с телеведущей Юлией Барановской.

Как сообщал NEWS.ru, Андрей Аршавин продолжает судиться с бывшей гражданской супругой Юлией Барановской, воспитывающей троих общих с ним детей. Суд удовлетворил его требование о снижении суммы алиментов, однако Юлия и её представители намерены подать апелляцию.

Ранее Барановская получила справку о доходах Аршавина. Её адвокаты Тимур Матвеев и Владислав Подшебякин отметили, что у экс-футболиста достаточно доходов, чтобы «хватило всем».