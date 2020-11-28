16+

Рубрики

Медиа

Архив

Футбол

Аршавин отправил сына «разваливать» «Спартак» в академии «красно-белых»

07:48, 30 ноября 2020
Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, что он думает о зачислении сына Арсения в академию клуба «Спартак».

Известный футболист отметил, что у него нет предубеждений против того, чтобы сын учился играть в академии «Спартака», сообщает «МатчТВ».

Начнём разваливать «Спартак» с низов. Мне кажется, на этот трансфер им надо больше обратить внимания, чем на назначение Попова, — заявил футболист.

Арсений Аршавин был зачислен в академию московского «Спартака» 28 ноября. Арсений — сын Аршавина от брака с телеведущей Юлией Барановской.

Как сообщал NEWS.ru, Андрей Аршавин продолжает судиться с бывшей гражданской супругой Юлией Барановской, воспитывающей троих общих с ним детей. Суд удовлетворил его требование о снижении суммы алиментов, однако Юлия и её представители намерены подать апелляцию.

Ранее Барановская получила справку о доходах Аршавина. Её адвокаты Тимур Матвеев и Владислав Подшебякин отметили, что у экс-футболиста достаточно доходов, чтобы «хватило всем».

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео